Escándalo de ‘Rust’ cobra factura grande para Alec Baldwin

El trágico incidente ocurrido durante el rodaje de la película Rust, en el que Alec Baldwin disparó accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins, quien falleció de inmediato, ha tenido profundas repercusiones en la vida del actor.

Este evento, que conmovió al mundo, no solo ha afectado su carrera, sino que también ha tenido un impacto significativo en su vida personal, especialmente en su rol como padre y en su relación con su familia.

Baldwin, quien esta semana fue galardonado con el premio Lifetime por su trayectoria en el Festival de Cine de Turín, añadió que una de las víctimas colaterales de todo este proceso ha sido su esposa Hilaria, quien lo ha apoyado y acompañado incondicionalmente en las cuestiones legales del polémico caso.

“Obviamente es lo más difícil que he vivido en mi vida. Más allá de las víctimas, lo que más me duele es lo que le pasó a mi mujer. Mi mujer ha quedado muy, muy traumatizada por esto. Ha habido mucho dolor”.

Rust se presentó la semana pasada en el Festival de Cine Energa CAMERIMAGE en Torun, Polonia. Y aunque ha habido mucha especulación alrededor del western, el actor aseguró que no planea ver el filme pronto, por el trauma que le dejó.

Además de revelar que tras la tragedia de Hutchins decidió renunciar a su salario en la película, el actor, de 66 años, declaró que del filme sólo llegó a ver una edición preliminar antes de que finalizara la postproducción.

“No he visto el corte final. Me enviaron un borrador al principio, antes de que todo se volviera un poco más complicado. Aún así no he visto la película. Pero, repito, espero que la película se estrene, que salga. Que recupere el dinero para sus inversores”, puntualizó.