Escucha el primer éxito musical de Selena que pocos conocen

Ciudad de México.- Los éxitos musicales que tuvo Selena durante su corta pero exitosa carrera se cuentan por decenas, muchos de ellos hoy se han vuelto emblemas de una época, sin embargo la historia de la Reina del Tex Mex quizá no hubiera sido la misma sin una canción, un tema que logró abrirle camino entre la comunidad latina que vive en Estados Unidos.

Se trata de "Dame un beso", tema que la cantante interpretó junto a Los Dinos en 1986, cuando aún no conseguían disquera ni habían lanzado un álbum.

El tema que fue cantado por Selena cuando apenas tenía 15 años fue escrito por A.B. Quintanilla, hermano de la texana junto al compositor Ricky Vela.

La canción "Dame un beso" actualmente tiene casi tres millones de escuchas en la plataforma musical Spotify y el perfil de la cantante en el servicio tiene casi cuatro millones y medio de seguidores.

Luego de que el tema consiguiera un éxito mediano en la radio local de Texas, Chihuahua y Matamoros, la cantante interpretó la canción en vivo por primera vez en el show de Johnny Canales en 1987.

Este pasaje en la vida de la artista queda plasmado en la nueva serie de Netflix "Selena: The Series", la cual estrenó este viernes.

Selena: The Series | Official Trailer



Before she became the Queen of Tejano Music, Selena Quintanilla was a young girl from Texas with big dreams and an even bigger voice. pic.twitter.com/quOMRmVeAf