Le duele a estrella de Friends pasarela de amores de Theroux

ESTADOS UNIDOS.- Jennifer Aniston está furiosa por los rumores que andan circulando sobre su ex marido Justin Theroux. De acuerdo con el portal estadounidense Hollywood Life, el actor estaría saliendo con Selena Gomez, una amiga de la estrella de Friends, y esto la habría hecho enfurecer. ¿Hubo traición?

"Jennifer está molesta por los rumores que andan circulando entre su ex y Selena", dijo una fuente cercana a Jennifer al mencionado portal, dio a conocer El Clarin.

"Le duele a Jen pensar que Justin ya está de novio con otra mujer. Pensar en él con alguien más, especialmente alguien tan joven y con quien Jen tiene una relación personal, es doloroso para ella. Jen no quiere pensar en eso y definitivamente no lo cree", agregó este allegado a la estrella de Friends.

Desde la ruptura amorosa entre Aniston y Theroux, en febrero pasado, no sólo se vinculó a Selena con el actor. Sino que, según medios internacionales, varias mujeres habrían pasado por los brazos de este hombre de 46 años.

"Jennifer está cansada de escuchar sobre todas las mujeres con las que Justin puede estar saliendo desde que se separaron", avanzó esta fuente. Y completó: "De Emma Watson a Selena... Jen está furiosa por cada fotografía que ve de su ex con otra cara bonita en Nueva York. Jen no creerá en estos rumores hasta que el mismo Justin confirme que está involucrado en una nueva relación".

Muchos veían a Aniston y Theroux como una pareja perfecta. Pero se sabe que detrás del oro que reluce en Hollywood, hay problemas conyugales como en cualquier casa de vecino. Y para estos artistas no hubo excepción.

¿Por qué se separaron? ¿Se acabó el amor? ¿Se apagó el fuego? ¿Poco sexo? ¿Terceros en discordia? ¿Temas de dinero? ¿No se soportaban? No. La verdadera causa fue un punto -no menor- en el que no pudieron ponerse de acuerdo: el lugar donde vivir.

"Los problemas (entre ellos) comenzaron antes de su boda. Desde que formalizaron su relación, el lugar en el que vivir los hacía discutir a menudo. Siempre fue difícil para Jen entender por qué a Justin no le gustaba, o al menos podía intentar que le gustara Los Ángeles", dijo una fuente a la revista People.