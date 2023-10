‘Gárgolas’ anuncia su versión live-action de la mano de Disney

La popular serie animada de los noventa 'Gárgolas: héroes góticos' se prepara para un emocionante regreso a la televisión, esta vez en formato live action; así lo confirmó el medio The Wrap en redes sociales.

La serie original de Gárgolas, emitida a lo largo de tres temporadas entre 1994 y 1997, introdujo a los jóvenes a un grupo de estatuas de gárgolas que viajan desde Escocia hasta Nueva York como parte de un proceso de restauración.

Durante las noches, estas criaturas se despiertan de su estado de sueño profundo y se transforman en enormes seres alados, actuando como guardianes que protegen la ciudad del crimen que inunda las calles y pone en peligro a los habitantes.

El nuevo show estará bajo la supervisión de Gary Dauberman, encargado de ser guionista y showrunner, en colaboración con el sello Atomic Monster del director de la saga de ‘El Conjuro’, James Wan, quien asumirá el rol de productor en este live action.

Gargoyles Return as Live-Action Streaming Series From James Wan's Atomic Monster and Gary Dauberman



