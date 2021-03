"Estaba súper enamorada": Paty Cantú revela quién fue su amor de 'pandemia'

Por lo general, los artistas no hablan de sus relaciones amorosas hasta que estas son lo suficientemente serias o largas, pero este domingo, Paty Cantú confesó cómo es que se dio el breve romance con un actor del que ella había estado enamorada por mucho tiempo -o mejor dicho, de su personaje-: Josh Radnor, mejor conocido como Ted Mosby en la serie "How I Met Your Mother".

"Yo veía, en tiempo pasado, yo veía muchísimo esa serie. El personaje está 10 temporadas buscando el amor, siempre son estos actos excesivos de romanticismo y de búsqueda del hombre que hace todo por encontrar al amor de su vida y obviamente en algún momento de la vida dije wow, yo estoy súper in love (enamorada) con ese personaje, seguro pueden encontrar tuits míos donde dije 'Ted Mosby, ¿dónde estás?'", contó la artista a Yordi.

Dentro del disco "La mexicana", Paty Cantú tiene una canción llamada "Mírame", que compuso y canta junto a Radnor, ¿pero cómo se dio esta conexión con el artista estadounidense?

Cantú compartió que todo fue por newsletter, correos que enviaba Radnor esporádicamente analizando temas de actualidad y recomendando canciones, entre otras cosas. Cuando comenzó la pandemia, Paty estaba un tanto deprimida por el encierro, en casa, cuando de pronto le llegó un newsletter de Josh. Al leerlo, se sintió completamente identificada con lo que dijo y decidió responderle, aunque nunca pensó que él iba a ver su correo.

"Al siguiente día me contestó un mail súper bonito y empezamos un rebote (de cartas) tipo nosotros en 1992".

La intérprete aseguró que era imposible que él supiera quién era ella, y tampoco quiso decirlo en el intercambio de cartas hasta que un día, a pregunta de él, ella le comentó que hacía música, y fue allí donde le mandó sus canciones.

"Le mandé como tres links de videos, sí dije, una donde tenga muchos views, una donde me veía bien bien buena y así (risas)".

El artista le contestó completamente sorprendido y de allí comenzaron a hablar por teléfono, luego por videollamadas y luego pasaron a serenatas virtuales, hasta que llegó el momento de conocerse.

"Fue en Los Ángeles, yo iba a trabajar y además allá también tengo familia, terminó muy bien y pueden ver nuestra canción juntos, se llama "Mírame" y si quieren saber cómo acabó, la de 'Si yo fuera tú'".

Cuando Yordi le preguntó si la gente sabía que andaban, ella respondió "No, hasta ahorita".

Desafortunadamente el romance no duró tanto tiempo, pero sí dejó un par de canciones para el recuerdo.

"No hay nada malo qué decir eh, sólo vean 'Si yo fuera tú'", agregó la artista.

La canción "Si yo fuera tú" dice, entre otras cosas: "Sé que al extrañarme empieza a mirar mi foto, 'tas llorando en el piso pensando en lo de nosotro', dejaste a tu lady sola y con el corazón roto, pero vete pa' la mie... que yo ya me busqué otro".

"Agradezco mucho su participación en mi vida, en la temporada cuatro de mi vida. Gracias por tus tres capítulos en mi temporada cuatro", bromeó la actriz.

Mientras que la colaboración con Radnor se estrenó en octubre de 2020, "Si yo fuera tú" se estrenó el pasado 18 de marzo.

Actualmente, Cantú afirma estar plena, enamorada de ella misma; una mujer que se ha dado la oportunidad de amar, ser amada y disfrutar.

"Sí soy una persona muy sexual, he tenido diferentes tipos de personalidades. Tampoco es que he tenido 50 compañeros en esa parte, pero sí me ha tocado suficiente diversidad de gustos", compartió.

