Actriz norteamericana cancela redes sociales para no leer críticas

SANTIAGO DE CHILE, CHILE.- La actriz norteamericana, Ruby Rose quien interpretará a Kate Kane en la próxima serie de Batwoman, dicha noticia fue confirmada por la cadena CW para unirse al cada vez más extenso Arrowverso.

De acuerdo con Mouse La Tercera fue un anuncio muy especial, ya que será la primera vez que veamos en televisión una serie protagonizada por una heroína homosexual algo que debería verse a todas luces como una señal de inclusión por parte de la cadena.

Pero al público que como conocemos,siempre parece saber más que los ejecutivos, el nombramiento de la actriz conocida por su participación en Orange is the New Black no le pareció el nombramiento y se lo hicieron saber. Se le criticó por sus tatuajes, por su calidad como actriz y porque no representaba de la mejor manera al público LGBT, a pesar de que Rose es abiertamente lesbiana desde los 12 años.

Así que Rose prefirió cortar por lo sano y simplemente cerró su cuenta de twitter, no sin antes dejar un mensaje para todos sus acosadores.

La actriz de #OrangeIsTheNewBlack, Ruby Rose y nueva #Batwoman, borra su cuenta de #Twitter y bloquea los comentarios en #Instagram debido a los insultos y acoso de miles de fans. Internet vuelve a ennegrecerse un poco más. https://t.co/TJJkTxeUUj pic.twitter.com/4hN7mxveo3 — Hobby Consolas (@hobby_consolas) 13 de agosto de 2018

“Cuando las mujeres y las minorías unimos fuerzas, somos imparables. Pero cuando nos echamos para abajo es mucho más doloroso que de cualquier otro grupo”, señaló la actriz, quien dijo que dejaría la red social para descansar e intentar dormir más de cuatro horas, aunque si me necesitan “estaré en mi Bati-Teléfono”.

Una decisión que los fans de la artista no les agradó.