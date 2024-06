Estas celebridades murieron a manos de sus fans.

Las tragedias en el mundo del entretenimiento no son raras, pero pocas son tan impactantes como las muertes de celebridades a manos de sus propios admiradores.

Ejemplos emblemáticos de este tipo de tragedias son los asesinatos de Selena Quintanilla y John Lennon.

Selena, la reina del Tex-Mex, fue asesinada en 1995 por Yolanda Saldívar, presidenta de su club de fans.

John Lennon, ex integrante de The Beatles, fue abatido a tiros en 1980 por Mark David Chapman, un fan obsesionado con el músico.

Ambos casos reflejan cómo la línea entre admiración y obsesión puede llegar a convertirse en una peligrosa y fatal amenaza.

El 8 de diciembre de 1980, John Lennon, miembro legendario de la banda The Beatles, fue trágicamente asesinado a tiros frente a su residencia en el edificio Dakota en Nueva York.

Esa fatídica noche, Lennon regresaba a su apartamento con su esposa, Yoko Ono, cuando Mark David Chapman, un fanático desequilibrado, se acercó y le disparó en la entrada del edificio.

Chapman, quien previamente le había pedido a Lennon que autografiara un ejemplar de su álbum Double Fantasy unas horas antes del asesinato, permaneció en el lugar y fue arrestado sin resistencia poco después del tiroteo. El arma, un revólver Charter Arms .38, fue recuperada en la escena del crimen.

La noticia del asesinato de Lennon causó conmoción y tristeza en todo el mundo. Fans, amigos y colegas de la música lamentaron la pérdida de uno de los músicos más influyentes del siglo 20.

El 31 de marzo de 1995, Selena Quintanilla-Pérez fue trágicamente asesinada a tiros por Yolanda Saldívar, quien era presidenta de su club de fans y gerente de sus boutiques en Texas. El asesinato ocurrió en un motel Days Inn en Corpus Christi, Texas.

El día del asesinato, Selena confrontó a Saldívar sobre acusaciones de que estaba robando dinero del club de fans y las tiendas de ropa. Durante la confrontación, Saldívar sacó un revólver Smith & Wesson .38 y le disparó a Selena en la espalda, causándole heridas mortales. Selena logró salir del motel y pedir ayuda antes de desplomarse en el suelo. Fue trasladada de urgencia al hospital, pero lamentablemente falleció debido a la pérdida de sangre y las heridas sufridas.

Después del tiroteo, Saldívar intentó huir, pero se atrincheró en su camioneta durante varias horas antes de entregarse a la policía. Fue declarada culpable de asesinato y sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años.

Su legado como "La Reina del Tex-Mex" sigue siendo venerado por sus fanáticos y su impacto en la música y la cultura latina perdura hasta el día de hoy.

Rebecca Schaeffer, conocida por su papel en la serie de televisión My Sister Sam, fue asesinada a tiros en la puerta de su apartamento en West Hollywood, California, el 18 de julio de 1989 por un acosador obsesionado llamado Robert John Bardo.

Bardo había estado acosando a Schaeffer durante varios años, enviándole cartas y tratando de comunicarse con ella de diversas maneras. Llegó al punto de contratar a un investigador privado para obtener su dirección.

El día del asesinato, Bardo llegó al edificio de apartamentos de Schaeffer y le pidió al portero que llamara a la puerta de su apartamento. Cuando respondió, él la confrontó y le disparó en el pecho.

El asesinato de Schaeffer generó un gran escándalo y conmoción en Hollywood y en todo Estados Unidos. Llevó a un aumento en la legislación de protección de la privacidad de los famosos y a un mayor reconocimiento del problema del acoso y la obsesión de los fans hacia las celebridades.

Robert John Bardo fue arrestado poco después del asesinato y en 1991 fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Christina Grimmie fue una cantante que saltó a la fama por su participación en The Voice, en 2014.

El 10 de junio de 2016, después de su actuación en el Teatro Plaza Live, de Orlando, Grimmie estaba firmando autógrafos y conociendo a sus fans cuando un hombre llamado Kevin James Loibl se acercó a ella. Sin previo aviso, Loibl sacó un arma y le disparó a Grimmie varias veces. Los hermanos de Grimmie, que estaban presentes en el lugar, inmediatamente sometieron al atacante, pero ya era demasiado tarde para salvar a la joven cantante.

Su asesinato conmocionó a sus fanáticos, amigos y colegas en la industria de la música. Se realizaron homenajes en su honor en todo el mundo y se lanzaron campañas para abordar la violencia armada y la seguridad en eventos públicos.

