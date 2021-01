Estas son las 13 películas más esperadas de 2021 ¡No te las pierdas!

Ciudad de México.- Una de las tantas cosas que aprendimos de 2020 es que las predicciones pueden hacernos quedar en ridículo a todos.

Aquí está la lista de las 13 películas más esperadas que, al menos por ahora, se lanzarán en 2021.

Nomadland (febrero)

Chloe Zhao va a explotar por completo en 2021. No solo está dirigiendo la tan esperada película de Marvel, The Eternals, sino que es casi con certeza la favorita a Mejor Directora en los Oscar de este año por su increíble trabajo como directora Nomadland. Protagonizada por Frances McDormand, como una mujer desarraigada que vive en su camioneta.

La película es tan conmovedora como ninguna otra que verás este año.

Last Night in Soho (abril)

Escrita y dirigida por Edgar Wright, Last Night in Soho, protagonizada por Anya Taylor-Joy como una mujer que logra retroceder en el tiempo hasta la década de 1960.

Pero nada está en lo que parece cuando su divertida aventura toma un giro importante en el cine de terror. Bono: la película presenta a Diana Rigg.

No Time to Die (abril)

La última entrega de la historia de James Bond de Daniel Craig, No Time To Die, fue el primer gran éxito de taquilla en morder la bala y responder a la pandemia.

Después de retroceder inicialmente a noviembre, No Time To Die ahora se ubica en abril de 2021. La cinta enfrenta a 007 contra Safin de Rami Malek, quien tiene una misteriosa conexión con la amante de Bond, Madeleine Swann. Christoph Waltz retoma su papel de Blofeld, y Lashana Lynch interpreta a la nueva 007 del MI6, Nomi.

Los rumores sugieren que Bond podría morir por primera vez en No Time To Die, pero el mundo aún no lo ha descubierto con certeza mientras la misión final de Craig permanece en espera.

Black Widow (mayo)

Antes de convertirse en Vengadora, el trabajo de Natasha Romanov como espía rusa la llevó a un lío con algunas personas malas. Scarlett Johansson retoma su papel de Black Widow para una historia original dirigida por Cate Shortland que presenta a Florence Pugh, Rachel Weisz y David Harbour como la igualmente letal “familia” de la heroína.

Ambientada después de los eventos de Capitán América: Civil War, esta es la primera entrega de la Fase Cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel y la película número 24 de la franquicia en general.

Rápido y Furioso 9 (mayo)

La franquicia de Rápido y Furioso se ha transformado asombrosamente de una serie sobre corredores callejeros a un grupo de casi superhéroes que salvan el mundo.

Con nueve películas en su haber, esta entrega seguirá a Dominic y su familia enfrentándose al hermano de Dominic, Jakob, un asesino mortal que trabaja para su antiguo enemigo.

También vimos a Han reaparecer en el tráiler, lo cual es una gran noticia para los fanáticos de toda la vida.

The French Dispatch (mayo)

El filme de Wes Anderson podría haber sido culminante 2020 después de encantar al público con un tráiler maravilloso, pero cayó en desgracia con COVID-19, y ahora está en camino hacia una fecha no especificada de estreno en mayo de este año. La cinta cuenta con un conjunto de grandes estrellas como Benicio del Toro, Timothée Chamalet, Tilda Swinton, Adrien Brody, Bill Murray y Frances McDormand.

Utilizando una estructura narrativa entrelazada, The French Dispatch se centra en un periodista estadounidense en Francia, y la película en sí representa varias historias dentro de la publicación titular.

Ghostbusters: Afterlife (junio)

Los Cazafantasmas originales Bill Murray, Dan Aykroyd y Ernie Hudson repiten sus papeles como controladores de plagas sobrenaturales en una nueva secuela del éxito de taquilla de los 80 que también está protagonizada por Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace y Paul Rudd.

Esta vez, el escuadrón se enfrenta a una fuerza paranormal que está causando estragos en una pequeña ciudad de Oklahoma.

Top Gun: Maverick (julio)

Una vez más, revisando una propiedad popular de la década de 1980, Top Gun: Maverick trae a Tom Cruise de regreso como el piloto estrella titular, pero sin la jovialidad alegre original.

Maverick se está aferrando a su pasado, rechazando los ascensos y la jubilación a favor de perseguir la necesidad de velocidad tanto como pueda físicamente.

Junto a Cruise están Ed Harris, Miles Teller (como el hijo de Goose), Jennifer Connelly y Val Kilmer retomando su icónico papel de Iceman. Siempre dispuesto a ir más allá, Tom Cruise promete que las secuencias de aviones de Top Gun: Maverick no se parecerán a nada que se haya visto en la pantalla grande.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (julio)

La primera película de superhéroes dirigida por Asia de Marvel está protagonizada por el actor chino-canadiense Simu Liu como Shang-Chi, un maestro de artes marciales que debe lidiar con el misterioso sindicato del crimen Ten Rings (el mismo grupo terrorista detrás del secuestro de Tony Stark en Iron Man).

La película dirigida por Destin Daniel Cretton, también protagonizada por Tony Leung, Awkwafina y Michelle Yeoh, será la 25a entrega del Universo Cinematográfico de Marvel.

Dune (octubre)

Una de las películas más esperadas de 2020 ahora toma el mismo honor un año después, y parece que la emoción solo ha aumentado durante el ínterin.

La adaptación de Denis Villeneuve de la novela de ciencia ficción seminal de Frank Herbert siempre iba a ser ambiciosa, pero pocos se dieron cuenta de cuán épica en escala sería Dune hasta que el primer tráiler aterrizó en línea y colectivamente sorprendió a los fanáticos con sus impresionantes imágenes y su innato sentido del drama.

El elenco de estrellas liderado por Timothée Chamalet, Zendaya, Oscar Isaac, Jason Momoa, Dave Bautista y Josh Brolin da una idea del impacto que Dune podría tener después de su lanzamiento. Dune estará disponible en HBO Max.

The Eternals (noviembre)

Dado que Los Vengadores tuvieron su última película juntos, es posible que se esté perdiendo el conjunto de películas de Marvel. Afortunadamente con The Eternals, no tendrás que esperar mucho más para ver a un equipo de superhéroes nuevamente en acción.

Con un elenco de actores increíbles como Angelina Jolie, Kit Harington, Kumail Nanjiani y más, la historia sigue a un grupo inmortal de superhéroes cuya presencia ha dado forma a la historia de la Tierra.

Spider-man 3

Con el final de suspenso del segundo filme Spider-Man protagonizado por Tom Holland, todos nos pusimos bastante nerviosos por lo que sucedería con la tercera película después de la disputa entre Sony y Marvel.

Afortunadamente, ambas partes llegaron a un acuerdo y Peter Parker regresará no solo para una, sino al menos para dos películas más.

Matrix 4 (diciembre)

Aunque tenemos que esperar hasta 2022 para la próxima película de John Wick, nos desmayaremos por Keanu Reeves antes con Matrix 4.

Desafortunadamente, la trama de la cuarta entrega de esta serie de películas se mantiene en secreto por ahora, pero será interesante ver la nueva versión de la historia después de casi 20 años.

