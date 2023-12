Esther regresará para generar más terror en “La Huérfana 3” con Isabelle Fuhrman

El director William Brent Bell quien estuvo a cargo de “Orphan: First Kill” confirmó en una entrevista con el medio The Hollywood Reporter que está desarrollando la tercera entrega de la franquicia que traerá de regreso a Isabelle Fuhrman como la peligrosa Esther.

El cineasta añadió que están jugando con el libro de reglas de la saga cinematográfica tanto como les es posible, además de indicar que está entusiasmado por los giros y sorpresas que preparan.

En el filme original de Orphan lanzado en 2009 conocimos a “Esther” que es adoptada de un orfanato por el matrimonio integrado por Kate y John Coleman, pero la supuesta niña de nueve años en realidad era una mujer adulta con enanismo llamada Leena Klammer que durante mucho tiempo estuvo recluida en un centro psiquiátrico por lo peligrosa y psicópata que era, aunque encontró su final cuando la madre hizo de todo para proteger a su familia eso no cerró la puerta a más proyectos centrados en esta asesina serial.

Su secuela la “La huérfana: el origen” lanzada en 2022 como se llamó en Latinoamérica nos presentó una precuela donde se exploró más de su pasado, cuando todos suponían que atormentaría a otro clan familiar, el giro fue que esas no eran buenas personas como aparentaban, tenían sus propios y oscuros secretos, resultando en una confrontación directa.

La primera parte fue distribuida por Warner Bros, pero su continuación la labor recayó en Paramount Pictures, el guionista de la película original David Leslie Johnson-McGoldrick estuvo al pendiente siendo el productor de la segunda y seguirá vinculado en la expansión de la franquicia.

Isabelle Fuhrman la actriz que da vida a Esther y que también apareció en Los Juegos del Hambre ha expresado que le encanta interpretar al personaje y que espera poder seguir contando más historias, aunque confesó que esperaba que tardarán menos tiempo en que saliera en cines.

La tercera película de la Huérfana por el momento no tiene una fecha de lanzamiento tentativa.

