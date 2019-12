Esto es lo que piensa Robert Pattinson sobre Batman

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Hace unas semanas, se dio a conocer que a Pattinson le estaba costando mucho trabajo ganar peso para poder “llenar” el traje de este personaje de cómics, lo que desató los comentarios de los fans.

El actor británico declaró hace unos días en una entrevista que Batman no es un superhéroe (confesó entre risas).

Pattinson mencionó que el Caballero de la Noche no cuenta como superhéroe porque no tiene poderes mágicos, así que no puede ser considerado como tal.

A pesar de esa declaración, Pattinson afirmó que está muy emocionado por el proyecto, el cual aceptó inmediatamente que se lo ofrecieron.

Por lo pronto, muchos aseguran que la fecha de estreno podría retrasarse debido a los conflictos que ha tenido el actor para alcanzar la forma y el físico de Bruce Wayne.

De igual manera el actor mencionó en entrevista confesó lo mucho que le estresaban los castings cuando apenas iniciaba su carrera, asegurando que lo llevaron a sufrir un gran nivel de ansiedad.

(Con información de MSN)