Esto se sabe de la tercera temporada de La Casa del Dragón

Actualmente, la tercera temporada La Casa del Dragón está en fase de escritura y se espera que la producción comience a principios de 2025. Ryan Condal sugirió que el ritmo narrativo de la serie se mantendrá coherente con lo visto en la segunda temporada.

La Casa del Dragón, una precuela de la aclamada serie Juego de Tronos, se basa en la historia de los Targaryen narrada en el libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin.

The Dance of the Dragons continues.#HouseOfTheDragon has been renewed for Season 3 on @StreamOnMax. pic.twitter.com/XnoaDEHfdH