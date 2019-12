Estos son los videos más vistos del 2019

Agencia

Ciudad de México.- Como cada fin de año, YouTube dio a conocer su tradicional YouTube Rewind, en el que reúne lo más relevante del año.

De acuerdo con El Debate, año con año, la plataforma presenta una selección de la música, tendencias, creadores y personajes más representativos.

Este año, Rewind refleja todo lo que los usuarios de la plataforma disfrutaron como el video donde Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja invitaron a su comunidad a formar parte del nacimiento de su bebé, Kima, evento que los convirtió en la pareja más vista en México dentro de la plataforma. Así como el video de Luisito Comunica dentro de la cárcel de Topo Chico, con el que consiguió posicionarse en el #8 del top de videos en México.

Uno de los sucesos que marcó el Rewind del año fue la llegada de doña Ángela, una cocinera tradicional mexicana que, junto con su canal ‘De mi rancho a tu cocina’, se convirtió en la sensación viral.

En tanto, la edutuber, Superholly fue una de las más vistas gracias a su video “¿Pronuncias mal estas marcas?”.

Los videos más vistos en México

YouTube reveló además cuáles fueron los videos más vistos por el público mexicano durante 2019.

1.“Harina” de Backdoor-Humor por donde no lo esperas

2. “Exponiendo infieles episodio 64” de Badabum

3. “Fiesta de Revelación” de Juan de Dios Pantoja

4. “Ya nació” de Juan de Dios Pantoja

5. “Aquí toda la verdad. Adiós Tavo” de Lizbeth Rodríguez

Los videos musicales más vistos en México

Pero como en México la música es una parte esencial de la vida de todas las personas, hay videos que se convirtieron en tendencia en YouTube. Aquí los cinco más vistos.

1.”Con calma” de Daddy Yankee

2. “Con altura” de Rosalía y J Balvin

3. “HP” de Maluma

4. “Secreto” de Anuel AA y Karol G

5. “China” de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin

Los videos más vistos de creadores

Como YouTube tiene una amplia variedad de contenido, una de las categorías con más likes es la de creadores. Aquí los videos más vistos en ella.

1.”Make this video the most liked video on YouTube” de Mr.Beast.

2. “Marzia & Felix-Weeding” de PweDiePie

3. “O dia em que assisti bird box” de Whinderssonnunes

Los videos musicales más vistos de 2019

Finalmente, los videos musicales más vistos a nivel internacional son los siguientes:

1. “Señorita” de Shawn Mendes y Camila Cabello

2. “Boy With Luv” de BTS

3. “Kill This Love” de BLACKPINK

4.”Bad Guy” de Billie Eilish

5. “Old Town Road” de Lil Nas X con Billy Ray Cyrus