Estoy muy emocionada: Mon Laferte comparte el nombre y sexo de su bebé

A través de una tierna fotografía publicada en sus redes sociales Mon Laferte, compartió el nombre y el sexo de su primogénito.

La cantante chilena compartió con sus seguidores los sentimientos por su primer embarazo, a unas semanas de dar a luz. Con una fotografía del primer body tejido que hizo, la cantante reveló que será niño y se llamará Joel.

"Primer tejido que hago para mi hijo Joel. Ya tengo 8 meses de embarazo y estoy muy nerviosa y emocionada", expresó la artista a través de Instagram.

El 17 de agosto la cantante de 38 años fue cuando en un en vivo decidió compartir con sus fans la noticia de que después de un año de estar intentando, finalmente logrará ser mamá.

"Estoy embarazada, no debería decirlo todavía porque aún no tengo los tres meses", mencionó en aquel entonces.

"Es un deseo que me vino a los 30 y tantos porque antes no quería tener hijos y ha sido un año muy duro, de muchas formas, de cambio de peso y de humor y ha sido difícil y en medio de la pandemia tuve una separación con mi oficina que también fue complejo, no voy a entrar en detalles, pero salí muy perjudicada y ha sido una mierda este año tratando de sacar una carrera adelante, de hacer música, de ser creativa, de estar ahí cuando estoy en otra", detalló meses atrás.

