Estoy muy enfermo: Elton John cancela concierto en Indianápolis

ESTADOS UNIDOS.- “Es con mi mayor pesar que me veo obligado a dar la noticia de que estoy extremadamente enfermo y, por lo tanto, incapaz de actuar en Bankers Life Fieldhouse esta noche”, escribió Elton John en sus redes sociales el sábado por la tarde. “Odio decepcionar a mis fans, pero les debo a ustedes el mejor espectáculo, y desafortunadamente eso no es posible. La fecha será reorganizada para marzo de 2020, y prometo que les daré el espectáculo que se merecen. Muchas gracias por su apoyo y comprensión”, agregó.

De acuerdo a Infobae, la estrella de 72 años iba a actuar el sábado por la noche en el Bankers Life Fieldhouse ante 20.000 personas como parte de su gira Farewell Yellow Brick Road Tour pero sus fans tendrán que esperar hasta el 26 de marzo del años que viene, fecha en la que finalmente se concretará el concierto.

En un comunicado, los organizadores confirmaron la noticia: "Debido a cuestiones de salud, el concierto de Elton John programado para esta noche, sábado 26 de octubre de 2019 en Bankers Life Fieldhouse, ha sido reprogramado para el jueves 26 de marzo de 2020. Pedimos disculpas por las molestias causadas por este cambio y le deseamos a Elton una pronta recuperación".

Nada se sabe sobre qué pasará con las próximas fechas de la gira, en Nashville el 28 de octubre y en Memphis el 30.

La estrella tampoco reveló qué mal lo aqueja. Lo último que se sabe sobre su salud es lo que él mismo reveló en su libro autobiográfico “Me: Elton John”. Allí, cuenta que en 2017 estuvo a punto de morir debido a un cáncer de próstata. En ese momento, tomó la decisión de no someterse a quimioterapia y prefirió una complicada cirugía, pero aunque la intervención fue un éxito, el cantante contrajo una grave infección. "Estuve despierto toda la noche, preguntándome si iba a morir”, recuerda en su biografía. “En el hospital, solo, a altas horas de la noche, recé: 'Dios, no me dejes morir, déjame ver a mis hijos otra vez, dame un poco más de tiempo”.

La cancelación de Indianápolis llega un día después de que se conociera la muerte de su suegra, Gladys Furnish. Su esposo David Furnish comunicó la triste noticia con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram: "Hoy he perdido a mi hermosa y angelical madre. Murió tranquilamente en medio de la noche, conmigo y con mis hermanos a su lado”.

“Mamá irradiaba bondad. Era muy devota de su familia. Todos nos beneficiamos de su paciente sabiduría y su generoso amor. Atesoro esta foto de mamá y papá el día de su boda, repleta de alegría y optimismo sobre su unión y la vida que planeaban construir juntos”, agregó.

Y concluyó: “Descansa en paz, mamá. Viviste tu vida impecablemente. Nunca te olvidaré. Prometo hacer todo lo posible para darle la dicha que tú me diste a mis hermosos hijos”.