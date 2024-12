Estrellas de Hollywood abandonan sus hogares ante incendios en Malibú

Celebridades como Cher, Barbra Streisand, Mira Sorvino y Dick Van Dyke, junto a numerosos residentes, fueron evacuados esta semana en Malibú, California, debido a los devastadores incendios forestales que afectan la región.

De acuerdo con el portal Page Six, Dick Van Dyke, quien está próximo a cumplir 99 años el 13 de diciembre, informó a sus seguidores en Facebook que tanto él como su familia tuvieron que abandonar su hogar por instrucciones de las autoridades locales.

Hace apenas unos días, los seguidores de Van Dyke pudieron conocer esta misma casa, la cual apareció en el vídeo musical de la nueva canción de Coldplay, ‘All My Love’, que celebraba la carrera del actor.

El video, que ya cuenta con más de 4.5 millones de reproducciones, incluye momentos de Van Dyke con su familia y muestra al actor bailando, presumiendo sus premios y sonriéndole a la vida.

Además de Van Dyke, otras celebridades que viven en la zona también han sido evacuadas, incluida la actriz Mira Sorvino, y las cantantes Cher y Barbra Streisand, todas ellas ganadoras del Óscar.

Por su parte, los representantes de Cher le dijeron al New York Times que ella y sus mascotas se hospedarán en un hotel en lo que se mitigan los incendios.

#FranklinFire: Update: More than 3048 Acres are burning with Zero containment.

Evacuation orders and warning are affecting more than 20k people.

National Weather service said it is expected for winds to increase up to 40mph while wind gusts up to 65mph.

Stay safe Malibu! pic.twitter.com/tMk36gxu9i