Estrellas de Hollywood aceptan sus cuerpos con el ‘body positive’

Las estrellas de Hollywood aceptan sus cuerpos a través del ‘body positive’, un movimiento que impulsa la aceptación del cuerpo de uno mismo, sin importar lo que la sociedad considera como grande o delgado.

"Hoy me he dado cuenta que nunca volveré a lucir así" , escribió Selena Gómez en una imagen que la mostraba en su adolescencia, en una historia de Instagram.

“El body positive se refiere a tener una visión positiva del cuerpo físico, independientemente de su forma, tamaño u otros atributos relacionados con la apariencia. Implica amar el cuerpo por lo que es, incluso si no es ‘perfecto’ según los estándares de la sociedad” , señala la UNAM.

En su siguiente story, la actriz y cantante mostraba una fotografía de ella en traje de baño, de la que comentaba: "No soy perfecta, pero estoy orgullosa de ser quien soy... A veces olvido que está bien ser yo".

La ex estrella Disney lleva años afrontando críticas sobre su aumento de peso. Mucho se ha especulado de los motivos del cambio corporal: que si el lupus, los medicamentos que toma o las adicciones que ha sufrido.

Florence Pugh, actriz de Midsommar y Oppenheimer, alzó la voz contra Hollywood por condicionarle que tenía que bajar de peso si quería obtener papeles.

La intérprete ha dicho que no tomará un rol por el que le pidan cambiar su apariencia.

La comediante Celester Barber, con poca ropa, ha hecho burla de las celebridades que en Instagram promueven estándares de belleza inalcanzables al imitar sus poses en reels y fotos.

Las influencers y modelos Ashley Graham e Iskra Lawrence dejan en claro en esa misma red que estar sanas y ser atléticas nada tiene que ver con el peso.

Las cinco mujeres promueven el body positive: la aceptación a sus cuerpos sin ningún rastro de vergüenza, pese a las exigencias sociales.

"Es súper fácil decir que ellas están fomentand o descuidarse, pero no va por ahí sino que, al aceptar mi cuerpo, alcanzo paz mental".

En los años 2000 se quedaron la talla 0 y el heroin chic, que promovía los rasgos demacrados y la extrema delgadez con Kate Moss como estandarte, para privilegiar la salud mental.

"Ya vimos a dónde lleva la restricción y no fue a un buen lugar" , continúa la especialista. "Hay que ver hacia dónde nos lleva la aceptación".

Que una persona tan mediática como Selena Gómez hable positivamente sobre su imagen corporal a pesar de las críticas, da un mensaje positivo sobre quienes reclaman la perfección.

"No todo lo que aparezca en redes tiene que ser una imagen perfecta, editada, con filtros" , dice Rosalinda Ballesteros, directora del Instituto de Ciencias del Bienestar y de la Felicidad de Universidad Tecmilenio.

El body positive, indica, se trata de volver a apreciar lo realmente valioso en la vida.

La maestra en psicología positiva menciona que la percepción del cuerpo está marcada por la exigencia del entorno, es decir, los medios, las redes sociales y la sociedad.

Influye, además, la autoexigencia, la aspiración a lo que el individuo debería ser en lo físico, profesional y personal.

Las historias de Selena Gomez aceptando su cuerpo fueron duramente criticadas por usuarios de redes, en especial en X (antes Twitter).

Algunos usuarios siguen asociando el peso actual de la estrella con haber caído en una "comfort zone" y le recuerdan que la prioridad es un cuerpo sano, suponiendo que las mujeres no delgadas descuidan su salud.

Sin embargo, es un mito que los "kilitos de más", que defiende el body positive, implique una mala salud.

"No porque tú veas a una persona de un tamaño físico mayor significa que no está saludable, y tampoco si ves a una persona visualmente delgada o con poco peso significa que esté bien de salud".

La especialista del TecSalud explica que hay genes que se asocian con la distribución de grasa en el cuerpo.

"Por eso una persona puede tener la misma cantidad de grasa, pero una la distribuye en las caderas y piernas, y otra en el abdomen", señala. "Por eso no podemos esperar que todos los cuerpos sean iguales o que tengan el mismo tamaño".

La salud no se mide en una báscula en la casa, señala la nutrióloga Hernández.