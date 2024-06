Estrellas de 'Prison Break' están se regresó, protagonizarán ‘Snatchback’

Dominic Purcell y Wentworth Miller, conocidos por interpretar a los hermanos Lincoln Burrows y Michael Scofield en la aclamada serie Prison Break, volverán a unirse en la pantalla en una nueva serie dramática titulada Snatchback

Este proyecto está en desarrollo bajo el ala de Universal Television, informó Variety.

Snatchback se inspira en la vida real de un agente de inteligencia encubierto aún activo y narrará las operaciones de un equipo de rescate de rehenes altamente capacitado, que opera en algunas de las zonas más peligrosas y exóticas del mundo.

