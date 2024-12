Estrenan documental sobre la leyenda de la Navidad, Brenda Lee

Brenda Lee, la legendaria cantante conocida por clásicos como I'm Sorry y Rockin' Around the Christmas Tree, además de haber compartido escenarios con íconos como Elvis Presley y The Beatles, es el tema central de un nuevo y esperado documental.

Titulado American Masters - Brenda Lee: Rockin' Around, este especial se estrenó ayer en el canal PBS en Estados Unidos y explora a fondo la impresionante carrera, la vida personal y el impacto duradero de Lee en la música a lo largo de varias décadas.

“Esa época no podrá repetirse jamás. Esa era una época en la que no se pensaba en el dinero ni en la fama. Sé que suena loco pero es verdad. Los artistas de aquella época estaban allí para hacer lo suyo y les encantaba, les pagaran o no”, señaló la cantante en una entrevista para The Associated Press.

Lee, de 80 años, tuvo su primer éxito en 1960 cuando era apenas una quinceañera y vendió más de 100 millones de álbumes a lo largo de su carrera.

En los años 60, obtuvo más sencillos Hot 100 en los Estados Unidos (46) que cualquier otro artista discográfico además de los Beatles, Presley o Ray Charles. Además, ganó un premio Grammy a la trayectoria en 2009.

Una estrella que brilla en todos los géneros musicales

También es una de las pocas artistas incluidas tanto en el Salón de la Fama de la Música Country como en el Salón de la Fama del Rock & Roll, moviéndose sin esfuerzo en su carrera entre los sonidos country, pop, rock y rockabilly.

“Nunca me clasifiqué como cantante de baladas, ni como cantante de rock, ni como cantante de country ni nada por el estilo. Sólo quería cantar”, comentó en la entrevista. “Algunos artistas pueden cantarlo todo. Yo no. Tengo que amar lo que canto o no es creíble”.

El documental se basa en comentarios de musicólogos y estrellas como Keith Urban, Tanya Tucker, Trisha Yearwood, Jackie DeShannon, Pat Benatar y Neil Giraldo, entre otros artistas.

“No tuve problemas para lograr que la gente hablara sobre Brenda, por qué es importante y por qué deberíamos prestarle atención”, aseguró la directora del filme, Barbara Hall. “Esto es lo que es posible cuando te concentras, te mantienes enfocado y haces lo que sabes hacer bien y no te rindes”.

Brenda Lee era hija de un carpintero de Atlanta que murió en un accidente de construcción cuando tenía apenas 8 años. Su madre pronto se vio obligada a trabajar en una fábrica de algodón.

Cuando tenía 10 años, el cantante de música country Red Foley la incluyó en su programa de televisión nacional, Ozark Jubilee. A los 12 años, ya había aparecido en varios programas de variedades de la televisión en cadena.

Lee le da crédito al productor Owen Bradley; su manager, Dub Allbritten, y a los músicos con los que trabajaba por haber cuidado de ella y tratarla como a una hermana pequeña.

“Escucho historias de terror sobre niños en el mundo del espectáculo, pero ciertamente no tuve esa experiencia y estoy agradecida por eso. Me sentí como si fuera una más del grupo y eso fue muy importante para mí”.

“Rockin' Around the Christmas Tree”: la joya navideña de Brenda Lee

La época decembrina es el momento en el que Lee brilla más pese al paso de los años, con su éxito "Rockin' Around the Christmas Tree" sonando con mucha frecuencia. En 2023, la intérprete encabezó la lista Billboard Hot 100 por primera vez, 65 años después del debut de la canción.

“Ella está en tu casa cada Navidad. Ella es parte de algo que muchos estadounidenses celebran. Así que espero que la gente acepte su historia y su música una vez que las conozcan nuevamente”, dice Hall.

Hall, quien trabajó en el documental American Masters, de 2017, sobre Patsy Cline, dice que intentó encontrar chismes o escándalos sobre Lee y simplemente no pudo. Incluso cuando Lee se rompió la pierna durante el rodaje del filme y tuvo que ser hospitalizada, fue amable y gentil.

“Si me rompieran la pierna en 10 pedazos y tuviera que estar en un centro de rehabilitación, probablemente estaría de mal humor todo el tiempo. Ella estaba contando chistes y todos en la sala se sentían como si fuera su amiga”, recordó la realizadora.

Con información de Reforma