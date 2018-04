¡Tienes que verlo! Lanzan el último tráiler de 'Deadpool 2'

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Hoy 20th Century Fox lanzó el tráiler final de "Deadpool 2", que revela muchas imágenes nuevas.

En la próxima secuela, Wade Wilson (Ryan Reynolds) se enfrentará a Cable (Josh Brolin), un luchador por la libertad del futuro con mejoras cibernéticas y todo tipo de dramas familiares. El director David Leitch (Atomic Blonde), está detrás de la cámara esta vez para rodar el guión de los escritores Rhett Reese y Paul Wernick, informa el portal cultture.com.

Tras haberse presentado en anteriores avances como una cinta "del estudio de 'El diablo viste a la moda' y '27 bodas'", los responsables de Fox vuelven dispuestos a demostrar nuevamente su buen sentido del humor en este nuevo tráiler presentando como una película "del estudio que mató a Wolverine", llenando, además, los más de dos minutos del avance de nuevas bromas entre las que se incluyen referencias al Universo extendido DC y a Thanos.

En el tráiler también se dejan entrever nuevas escenas de acción en las que podemos disfrutar de imágenes inéditas hasta el momento, donde se aprecian diversas nuevas secuencias con el anti héroe, Cable o Domino, en las que el humor tampoco deja de estar presente en ningún momento, informa e-Cartelera.

Suit for sale. Worn once. Made lovingly with over 10,000 individually selected pink gummi bears. https://t.co/CXZLqRsyu9 pic.twitter.com/ZbdtIERPmQ

Además de la pareja más esperada del año, "Deadpool 2" también está protagonizada por Zazie Beetz, Morena Baccarin, T.J. Miller, Brianna Hildebrand, Leslie Uggams, Stefan Kapicic y Karan Soni.

"Deadpool" 2 se estrena el 18 de mayo en todo el mundo. El nuevo avance ha generado varias reacciones en las redes sociales.

So excited for movies this month. Next 4 weeks have Avengers, Super Troopers 2, and Deadpool 2. pic.twitter.com/cqRVVRgNfy