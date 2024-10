Estreno mundial de 'Rust' será en el Festival de Cine de Camerimage

Después del trágico accidente en su set que causó polémica, la película ‘Rust’ protagonizada por Alec Baldwin se estrenará a nivel mundial este 2024 en el Festival de Cine de Camerimage en Torun, Polonia.

El nombre del filme ha estado en boca de todos, debido a un accidente en el set de grabación que resultó en la muerte de la directora de fotografía, Halyna Hutchins.

El evento contará con la participación del director Joel Souza, quien también resultó herido durante el accidente de octubre de 2021; la directora de fotografía Bianca Cline, quien completó el trabajo de Hutchins, y Stephen Lighthill, mentor de la fallecida directora de fotografía en la American Film Institute (AFI).

