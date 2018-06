¡No te lo pierdas! Estos son los estrenos de Netflix de julio

Agencia

MÉXICO.- ¿Te ha gustado lo nuevo de Netflix este mes? Como las lluvias no paran, el servicio de streaming quiere consentirte y decirte que no te preocupes porque dio a conocer los estrenos del mes de julio 2018 que tiene preparados para ti.

Lo más destacado que ingresará al catálogo será la sexta temporada de Orange Is The New Black que llegará al servicio de streaming el 27 de julio. También se suman las nuevas temporadas de Roma: Imperio de sangre (27 de julio) y Bates Motel (30 de julio).

En el séptimo arte destaca la película ganadora del Ariel, La 4ª. Compañía el 5 de julio y Buenos vecinos 2 el día 14.

Si eres fan de los documentales no te puedes perder: First Team: Juventus – Parte B el 6, Capos de la droga en su segunda temporada el 10 y Salud a la venta el 27.

Para los más pequeños de la casa llegan las propuestas: Las épicas aventuras del capitán calzoncillos (13) y Cupcake y Dino: Servicios generales (27).

A continuación no te pierdas cada estreno detalladamente:

Series

3 de Julio

Chicas buenas

6 de Julio

Comedians in Cars Getting Coffee: Recien hecho

¡Samantha!

Anne With Ane – Temporada 2

Juegos sagrados

20 de Julio

Final Space

13 de Julio

Sugar Rush

Archer – Temporada 9

27 de julio

Orange is the New Black – Temporada 6

Roma: Imperio de sangre

Bienvenidos a la familia

30 de julio

Bates Motel – Temporada 5

Películas

2 de julio

La noche del demonio: Capítulo 3

5 de julio

La 4ª. Compañía

6 de julio

Bajo la piel de lobo

10 de julio

Reporteras en guerra

13 de julio

El final de todo

14 de julio

Buenos vecinos 2

Warcraft: El primer encuentro de dos mundos

24 de julio

El aviso

26 de julio

Mr. Holmes

27 de julio

Extinción

28 de julio

Pixeles

Documentales y Series

6 de julio

First Team: Juventus – Parte B

10 de julio

Capos de la droga – Temporada 2

13 de julio

Jim Jefferies: This is me now

27 de julio

Coco y Rulito: Carrusel de ternura

Salud a la venta

Kids

13 de julio

Las épicas aventuras del capitán calzoncillos

27 de julio

Cupcake y Dino: Servicios generales

La peor Bruja – Temporada 2