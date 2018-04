Series y películas que llegarán a Netflix en mayo

Agencia

Ciudad de México.- Con el paso de los meses hemos visto como Netflix prepara más y más contenido original, y en mayo habrá una gran cantidad de opciones, tanto en películas como series. Además de contar con los documentales y especiales de comedia.

El portal Xataka México, comparte los próximos estrenos en la plataforma.

Las series

El apocalipsis llega a Netflix con ‘The Rain’ su nueva serie producida en Dinamarca, donde contarán los problemas de un virus mortal que acaba con la mayoría de la población. Simone y Rasmus son dos hermanos refugiados en un búnker y un día deciden salir para buscar a su padre y descubrir en lo que se ha convertido el mundo.

The Rain (T1) – 4 de mayo

No necesitan presentación con David Letterman: Tina Fey – 4 de mayo

Peque al mando con Carol Burnett – 4 de mayo

Dear white people: volumen 2 – 4 de mayo

¡Sorpresa! (T1) – 4 de mayo

Kakegurui (T1) – 4 de mayo

Bill Nye saves the world (T3) – 11 de mayo

Mob Psycho 100 (T1) – 22 de mayo

Fauda (T2) – 24 de mayo

The toys that made us (T2) – 25 de mayo

Unbreakable Kimmy Schmidt (T4) – 30 de mayo

Películas

‘Anon’ es la nueva película de Clive Owen y Amanda Seyfried, estará situada en un mundo donde no existe la privacidad y es fácil hackear el entorno de las personas. El protagonista será un detective que encuentra a una mujer que no existe en los registros y todas las personas con las que ella ha trabajado terminan muertos. Será momento de descubrir toda la conspiración que existe alrededor.

En ciertas ocasiones – 1 de mayo

Héroe de centro comercial 2 – 1 de mayo

Chappie – 2 de mayo

Corazón sangriento – 2 de mayo

Anon – 4 de mayo

Lo más sencillo es complicarlo todo – 4 de mayo

El stand de los besos – 11 de mayo

Cargo – 18 de mayo

La ley de la calle – 24 de mayo

Ibiza – 25 de mayo

El cuaderno de Sara – 26 de mayo

El cazador y la reina del hielo – 26 de mayo

Los documentales

El “club de los 27” es algo muy popular en la industria musical, donde cantantes con un presente y futuro muy prometedor fallecen a los 27 años. Es por ello que prepararon un documental donde diferentes músicos y personas involucradas con la industria por medio de entrevistas, mencionan cómo era la vida de artistas como Jim Morrison, Jimi Hendrix, Amy Winehouse o Kurt Cobain.

27: Gone too soon – 1 de mayo

La partida final – 4 de mayo

Genio del mal (T1) – 11 de mayo

Carlos Ballarta: Furia ñera – 11 de mayo

Ali Wong: Hard Knock Wife – 13 de mayo

Películas y series infantiles

‘Trollhunters’ es una serie animada producida por Dreamworks y basada en la novela de Daniel Kraus y Guillermo del Toro. El protagonista es un joven de 15 años que encuentra un amuleto mágico que lo transforma en un guerrero para defender a los trolls que se encuentran debajo de la ciudad de Arcadia.

Pocoyó y el circo espacial – 1 de mayo

Kong: El rey de los monos (T2) – 4 de mayo

Spirit: Cabalgando libre (T5) – 11 de mayo

¿Quién fue?: La serie (T1) – 11 de mayo

Grandes minipoderosos (T1 y T2) – 16 de mayo

Trollhunters (parte 3) – 25 de mayo