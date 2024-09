Eugenio Derbez critica el impacto de "La Casa de los Famosos" en México

El famoso comediante Eugenio Derbez se ha sumado al debate sobre la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México", un reality show que ha capturado la atención de millones de mexicanos.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Derbez expresó su preocupación por cómo este tipo de programas desvían la atención pública de temas relevantes para el país.

En su mensaje, que mezcla humor y crítica social, Derbez inicia hablando de un "México incendiado y dividido" debido a la "mala información". Aunque parecía que su discurso se centraría en asuntos como la economía o la Reforma Judicial, el comediante redirigió la atención hacia el popular reality show de Televisa.

"Necesitamos estar bien informados para tomar las decisiones correctas. ¿Por qué? Pues hay que saber, que si Mayito bailó el gallinazo , que si no va, que si Adrián Marcelo dijo del otro..." , comentó Derbez, utilizando su característico sarcasmo.

El actor también admitió que él mismo no estaba completamente informado sobre "La Casa de los Famosos" porque ha estado distraído por "pendejadas" como la economía del país o las reformas judiciales. A modo de crítica, ironizó sobre cómo el público parece más interesado en los conflictos dentro del reality show que en los problemas políticos y económicos que enfrenta México.