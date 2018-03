'Es un tipazo': Eugenio Derbez opina sobre Gustavo Loza

Agencia

MÉXICO.- El actor Eugenio Derbez dio su opinión del caso de acoso sexual que denunció hace unos días Karla Souza y luego Televisa señaló a Gustavo Loza como presunto responsable de la agresión.

Durante su trayectoria, el actor Eugenio Derbez ha trabajado en diferentes proyectos con Gustavo Loza, mientras que su familia mantiene una amistad con la actriz Karla Souza, incluso fue una de las invitadas del Baby shower de Aislyn Derbez.

En entrevista con Maxine Woodside, el comediante y actor describió a Loza como "un tipazo" y dijo que había tenido una buena experiencia laboral con él:

"Sí lo conozco bastante bien y la verdad es que es una excelente persona conmigo, tengo puras buenas cosas buenas qué decir de él, honestamente. Trabajé muy a gusto con él, es un tipazo. De hecho, yo quería que me dirigiera en ‘No se aceptan devoluciones' e incluso estuvimos trabajando muy de cerca durante varios meses y después, por cuestiones de agenda, no pudo", aclaró.

"La última vez que la vi fue hace tres semanas y estaba muy bien", concluyó...

Respecto a la protagonista de ‘¿Qué culpa tiene el niño?', comentó que no la ha visto pero que "debe sentirse muy abrumada" por la cantidad de personas y medios que quieren hablar con ella tras la entrevista con Carmen Aristegui.

"La vimos poquito antes de todo esto, porque llevamos buena amistad con ella. De hecho, estuvo en el baby shower de Aislinn", confesó el actor.

"Después vino todo lo de la entrevista que dio y a partir de ahí no la he visto. Tampoco la he buscado porque creo que no es correcto; supongo que está abrumada con tanta prensa y tanta gente que quiere hablar con ella", agregó.

"La última vez que la vi fue hace tres semanas y estaba muy bien", concluyó.

