Eugenio Derbez lamenta la situación de Julián Gil

Julián Gil y Eugenio Derbez, además de ser actores, lidiaron con el dolor de no poder ver a sus hijos, así lo expresó Gil, quien recuperó una declaración que Eugenio dio a la prensa, en la que lamenta que Julián, al igual que él le pasó con José Eduardo, no pueda estar cerca de su hijo, el pequeño Matías que procreó con Marjorie de Sousa.

En el video que posteó Julián Gil, y en el que habla del Síndrome de Alienación Parental, Derbez lamenta que el argentino esté pasando por esta situación tan triste.

"Me da mucha tristeza lo de Julián, porque yo pasé por eso, es un dolor terrible el no poderte acercar a tu hijo, lo entiendo y estoy con él; los pleitos de los padres es una cosa y la relación con los hijos es otra y no deberían estar separados", expresó.

Derbez reitera que él intentó estar cerca de su hijo José Eduardo, pero que su expareja Victoria Rufo lo impidió, por ello se molesta cuando la prensa le pregunta a su hijo su sentir "cuando su padre no estuvo con él".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Julian Gil (@juliangil)

"Me da mucho coraje que todavía le pregunten: Oye José Eduardo, qué sientes de esa etapa en la que tu padre no estuvo contigo. Por qué no le preguntan: José Eduardo, qué sientes que tu mamá no te dejó ver a su papá; ese es mi coraje contra su mamá", expresó.

Julián Gil, quien no ha estado cerca de su hijo prácticamente desde que éste nació, acompañó las declaraciones de Eugenio Derbez con una reflexión de lo que él, y muchos hombres y mujeres del mundo están pasando lejos de sus hijos.

