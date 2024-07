Eugenio Derbez llegará a Prime Video buscando justicia con ‘El Juicio’

‘El Juicio’ es la nueva serie dramática de Eugenio Derbez que explorará la lucha por la justicia y que estará disponible próximamente en Prime Video.

Variety dio a conocer que el talentoso actor mexicano compartirá pantalla con Pedro Alonso, estrella de ‘La Casa de Papel’ y otros actores destacados como Iker Sánchez Solano y Karla Gaytán.

La serie se basa en un caso criminal real, prometiendo una narrativa intensa y cautivadora.