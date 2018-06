Derbez será el malo en live-action de 'Dora, la exploradora'

Agencia

Ciudad de México.- Eugenio Derbez recurrió a sus redes sociales para anunciar su participación en la película live-action de "Dora, la exploradora".

Por primera vez en el cine, en este filme veremos al mexicano haciendo maldades y poniendo una que otra trampa a la famosa niña. “¡Les comparto esta noticia! #DoraLaExploradora es el próximo proyecto en el que voy a participar”, anunció en Twitter, según Quién.com.

De acuerdo con el sitio Collider, Derbez será un "pícaro explorador" llamado Alejandro Gutiérrez, que acabará siendo el antagonista de la historia.

