Eugenio Derbez podría no regresar como Burro en Shrek 5

El anuncio de una quinta entrega de Shrek ha generado gran emoción entre los seguidores de la saga, especialmente por la posibilidad de escuchar nuevamente a Eugenio Derbez como la voz de Burro en su versión latina.

No obstante, el actor y comediante mexicano ha señalado que su participación en la nueva película podría no concretarse debido a diferencias creativas con DreamWorks Animation.

Eugenio #Derbez, la icónica voz de Burro en las películas de Shrek, reveló en el podcast "Hablando de Cine Con" que hay altas posibilidades de no participar en la quinta entrega.



En una entrevista reciente con Gaby Meza para el programa Hablando de Cine Con, Derbez explicó que, aunque ha estado en conversaciones con la productora, ha dejado claro que una de sus condiciones es poder adaptar el guion al público latinoamericano, tal como lo hizo en las entregas anteriores.

El actor mencionó que las pláticas no han sido fáciles, ya que los nuevos ejecutivos de DreamWorks no comparten la misma visión que los anteriores, quienes le permitieron adaptar el guion para que resonara con la cultura latina.

El trabajo de Derbez en el doblaje de las primeras películas de Shrek fue clave para el éxito de la franquicia en el mercado latinoamericano. Las adaptaciones de frases y referencias culturales, que incluían chistes y expresiones locales, fueron fundamentales para que el personaje de Burro se convirtiera en uno de los más queridos por el público.

Incertidumbre sobre el regreso de Derbez en Shrek 5

Sin embargo, Derbez advirtió que, si le exigen que mantenga el guion tal como está escrito, no aceptará participar. "Si me piden que lo diga como está escrito no lo voy a hacer", afirmó el actor.

La incertidumbre sobre el futuro del doblaje latino de Shrek 5 ha generado inquietud entre los fans, quienes consideran que el regreso de Derbez es crucial para preservar la esencia de Burro. Mientras tanto, DreamWorks Animation aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema.

La fecha de estreno de Shrek 5 está programada para el 1 de julio de 2026, y los seguidores del personaje esperan con ansias conocer el desenlace de las negociaciones.

(Con información de Infobae)