“Me impulsó más la gente que no me ayudó que la que sí”: Eugenio Derbez

Tras la majestuosa ceremonia de los premios Oscar, Eugenio Derbez, ganador por la película Coda, compartió en exclusiva para el grupo de periodistas de espectáculos “El Chacaleo” su sentir en torno a este premio y a lo que ha logrado en la industria cinematográfica al momento.

“Vengo llegando a casa después de todo este ajetreo de los premios, las entrevistas, es un mundo nuevo para mi y es la locura, son demasiadas entrevistas, fotografías y ruedas de prensa después del evento, demasiadas fiestas, es impresionante todo el mecanismo que hay detrás de los Oscar, es una cosa apabullante pero estoy muy contento de que Coda haya ganado mejor película que es el premio más importante de todos", refirió Eugenio Derbez en un audio muy cordial enviado a las 5 de la mañana a la periodista Vicky López, administradora de este selecto grupo de periodistas. "Nunca nos imaginamos que una pequeña película como Coda, porque se hizo con muy bajo presupuesto, se haya colado para competir con películas que costaron millones y millones de dólares como Dunas, El Callejón de las Almas Perdidas de Guillermo del Toro, como West side story de Spielberg, son unos monstruos de películas que no puedes comparar la cantidad de efectos especiales y dinero que hay detrás de ellas con esta película pequeñita que no tenía ni siquiera grandes nombres, no tenía estrellas, ni presupuesto pero sí mucho corazón”, añadió.

Eugenio se dijo sorprendido y agradecido por la votación de cerca de ocho mil miembros de la Academia, de sus compañeros de la industria y con su público mexicano que siempre lo ha apoyado y seguido su carrera.

“Gracias a toda esa gente que me ha seguido y que me ha apoyado y también gracias a todos aquellos que no me han apoyado y a los que de repente atacan, hoy justamente recordaba y le comentaba a alguien de mi equipo, - ¿cómo llegué hasta aquí?-, de repente cuesta trabajo cuando pasas por momentos así, me acordaba de todas esas veces que me dijeron “tu no puedes hacer cine porque eres actor de tele, porque eres demasiado comercial” y siempre sentí como que la gente de la industria de cine viera a los de televisión para abajo y eso, ese rechazo es el que me dio la fuerza para hacer Instructions not included y para decidir tomar la carrera en mis manos”, declaró Derbez, cuando pensaba que nadie iba a contratarlo.

A great morning so far, so wanted to share it with you #Oscars #redcarpet pic.twitter.com/x1scqt1VvT — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) March 27, 2022

El viaje de Derbez en el cine

“Pensé que si nadie me iba a contratar iba a tener que hacer mis propias películas y así empecé mi viaje, gracias al motor que me dio esa gente, creo que me impulsó más la gente que no me ayudó que la que me ayudó y eso para mi ha sido una gran lección, así que cada vez que alguien me rechaza en algún trabajo, lo tomo como una lección y trato de entender qué hay detrás de eso y qué me quiere decir la vida, eso me ha funcionado mucho", aseguró Derbez.

Viva México!!!, tonight the winner was inclusion. Long live the art of cinema. CODA has proven that you can always make history, even without big names or budget, but by putting all your heart into it. #coda @AppleTVPlus pic.twitter.com/GRcmmXt0yM — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) March 28, 2022