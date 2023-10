Eugenio Derbez pretende crear debate sobre la educación con “Radical”

Eugenio Derbez con su nuevo filme “Radical” busca generar una discusión sobre la educación pública, sin criticar a ningún gobierno en particular.

En conferencia de prensa, realizada este martes en un hotel de la CDMX, el protagonista y productor de la película pidió no politizar el proyecto.

La cinta cuenta la historia de un profesor de primaria de Tamaulipas que cambió el método de enseñanza para impulsar a sus alumnos a obtener mejores resultados.

"No señalamos a nadie, la película no tiene una postura política, quisimos enfocarnos en la historia inspiradora de un mexicano que logra sacar adelante a sus alumnos. Queremos que genere discusión, porque no es algo que sólo pase en México, sino en África, en India"

Declaró el actor mexicano de 62 años reconocido por proyectos como La Familia Peluche, Coda, No se aceptan devoluciones y quien también ha prestado su voz en películas animadas.

En el evento promocional de Radical también estuvo el maestro Sergio Juárez, en quien está basado el filme ganador del premio a la Película Favorita del pasado Festival de Sundance.

"Fue emotivo ver cómo Eugenio me interpretaba, estuve en la primera escena y me di cuenta que sería maravilloso que todos vieran esta historia"

Agregó el docente, quien sigue dando clases.

Radical narra cómo el profesor logra que sus alumnos alcancen el primer lugar de la prueba Enlace después de haber sido los últimos el año anterior.

Con la destacada participación de Paloma Noyola, quien apareció en la portada de la revista estadounidense Wired con el título de "La Próxima Steve Jobs".

Presente en la conferencia, la alumna, hoy estudiante del noveno semestre de la carrera de Derecho, agradeció al maestro sus enseñanzas y a Derbez llevarla a la pantalla grande.

"El profesor cambió mi mentalidad", expresó, quien en la cinta es interpretada por Jennifer Trejo.

Derbez enfatizó que con esta película tuvo la misión de mandar ese mensaje de conciencia de cómo los mexicanos, incluso sin recursos, son capaces de lograr cosas positivas.

.@EugenioDerbez y el cast de la película acompañados por los dos personajes que inspiraron #Radical, el Maestro Sergio Juárez y Paloma Noyola, presentando la historia durante la Conferencia de Prensa. 19 de octubre, sólo en cines. pic.twitter.com/R0ASJiTqbW — Videocine (@Videocine) October 11, 2023

“Está película significa un cambio #Radical en mi carrera. Tengo la misión de difundir un mensaje importante que despierte conversaciones. Entre mas difundamos este mensaje, más ayudaremos a nuestros niños”. - @EugenioDerbez pic.twitter.com/xriIyJ7nw3 — Videocine (@Videocine) October 10, 2023

Con información de Reforma.