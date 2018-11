Después de seis años, Eugenio Derbez regresa a la televisión

Agencia

MÉXICO.- Hace seis años Eugenio Derbez incursionó en el cine de Hollywoodense y, desde entonces, su trabajo lo ha posicionado como una de las figuras latinas más importantes del entretenimiento en Estados Unidos; sin embargo, este jueves anunció que estará de regreso en la televisión.

Fue el mismo Eugenio quien, a través de Instagram, reveló emocionado su regreso inesperado a la pantalla chica, aunque, aclaró, no lo hará con el tipo de personajes que lo llevaron a la fama en la televisora de San Ángel.

También te puede interesar: Susana Zavaleta confiesa que su hija está en el ejército

“La última vez que hice televisión fue en 2012 y ahora les quiero dar la sorpresa de que regreso a la televisión pero no a la de siempre. Regreso a hacer televisión que no es televisión”, aseguró el actor.

Aunque él no reveló muchos detalles sobre su nuevo proyecto sí dejó en claro que no es una serie, no es una película y tampoco un programa. Sin embargo, Amazon Prime Video ha confirmado que se trata de LOL: Last One Laughing, la primera serie original de esta plataforma.

La producción de LOL está a cargo de Eugenio y 3Pas Studios y es una adaptación de HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental, otra serie de Prime Original japonesa que ha ganado gran popularidad en aquel país y cuya fórmula es reunir a 10 comediantes para que apuesten dinero "en una batalla de risa a puerta cerrada", donde básicamente todo está permitido.

Esta producción es algo así como un reality show en el que Eugenio Derbez y otros nueve comediantes mexicanos que serán revelados diariamente partir de hoy en el canal oficial de YouTube de Amazon y que lucharán por un millón de pesos durante seis episodios. De acuerdo con la plataforma y Eugenio el estreno será el próximo 14 de diciembre.

Con información del portal Quién.