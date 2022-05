Eugenio Siller revela que fue discriminado por “rubio y fit”.

Eugenio Siller, actor de la exitosa ‘¿Quién mató a Sara?’ y recordado por sus papeles de estrella juvenil en “Rebelde” y “Código Postal”, reveló que fue discriminado de algunos papeles por su aspecto físico rubio y fitness.

Siller reveló en una entrevista para la revista “Hola!” que incluso, algunos jefes de reparto o productores lo han tratado mal por su aspecto físico.

Todo comenzó, contó, cuando migró a Estados Unidos para buscar nuevas oportunidades actorales, donde la experiencia no fue del todo positiva.

“No luzco como mexicano, aunque amo mi país y soy cien por ciento mexicano; eso me dio unas ventajas y desventajas para la televisión en su momento”, confesó.

“¡Ufff, no imaginas la cantidad de veces que me ha pasado! Y puedo entender que no dé el tipo del personaje; lo malo luego es el trato que te dan los jefes de reparto o quienes hacen las pruebas de actuación".

Además, dijo que en una ocasión su representante le dijo:

"‘Oye, ¿crees que puedas hacer de latino en este papel?’ Y yo le contesté: ‘¿me lo preguntas en serio? Pero luego la descripción física del personaje es pelo negro, piel oscura”.

Sin embargo, pese a los obstáculos que ha sorteado por ser rubio, tomando cursos y talleres que le permitan seguir consiguiendo roles tanto en Estados Unidos, como en otros países incluyendo México, España y Argentina.