Índigo: ¿Cuándo nacerá el bebé de Camilo y Evaluna Montaner?

La espera por que el bebé de Evaluna y Camilo llegue no sólo ha sido motivo de alegría en la familia Montaner, en la cual Evaluna es la más pequeña de los hijos, sino que también se ha vuelto un tema de incertidumbre y ansias para los seguidores de la pareja que buscan con maestría los detalles del anhelado momento, como el sexo del bebé y la fecha de su nacimiento.

En octubre del 2021 los cantantes anunciaron el embarazo, a través del video musical "Índigo", canción que se titula como el futuro nombre de su primogénito.

Hasta el momento, el video tiene más de 135 mil reproducciones y en los comentarios muchos destacan su entusiasmo por conocer al pequeño, pero ¿cuándo nacerá el bebé de Camilo y Evaluna?

Algunas declaraciones de los integrantes de la familia y los mismos intérpretes han dejado ver que la fecha está cada vez más cerca y que el nacimiento podría suceder en unos días.

En un video que Ricardo Montaner, padre de Evaluna, compartió para sus seguidores a través de Instagram en Año Nuevo, habló de sus propósitos y motivaciones, revelando la fecha en la que esperan al bebé.

Durante una entrevista para promocionar la película infantil Coati, en la que Evaluna prestó su voz al personaje de Xochi, dijo que a mediados de octubre Índigo estaba entrando a su cuarto mes de gestación.

"Tengo cuatro meses", afirmó la también actriz. "Se llama Índigo sí o sí, pero todavía no sabemos el sexo ni vamos a saber hasta el día que nazca", aseguró.

Se espera que el bebé nazca en los próximos días y sea recibido en Estados Unidos, donde actualmente reside la familia Montaner y donde la pareja compró una casa en septiembre del 2020.

Hace nueve años la pareja se conoció, y al principio de su relación tenían un canal de YouTube en el que compartían sus experiencias con los seguidores, ahí contaron que fue en la presentación de un shampoo cuando se encontraron por primera vez.

"Yo estaba viviendo en Colombia porque mi papá estaba grabando 'La voz Colombia' y un día me contrataron para ir a un evento, cuando llegué en el carro vi que él estaba entrando, me dijeron que yo iba a presentar con un man que se llamaba Camilo Echeverry y yo no tenía idea de quién era", dijo Evaluna en su canal de YouTube.