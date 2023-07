Evan Peters se une a “Tron 3” protagonizada por Jared Leto

Disney tiene como uno de sus principales proyectos “Tron: Ares”, la tercera entrega de la saga, desde hace varios años tienen a Jared Leto para el papel principal, no obstante en los últimos días el proyecto comenzó avanzar con la incorporación de más estrellas , según THR, destaca el fichaje de Evan Peters en un papel clave.

La franquicia de Ciencia Ficción ha generado grandes expectativas los fanáticos habían estado esperando bastante considerando que su predecesora Tron: Legacy fue lanzada en 2010.

Peters es mejor conocido por interpretar a Peter Maximoff / Quicksilver en las películas de X-Men de 20th Century Studios, múltiples roles en el programa antológico American Horror Story, pero la fama del actor de 36 años se incrementó tras protagonizar la serie de Netflix “DAHMER - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer”, recibiendo elogios de la crítica especializada.

Evan Peters has been cast as the villain in ‘TRON 3’ alongside Jared Leto. pic.twitter.com/s8Bay7a6Al — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 28, 2023

Nos es la única incorporación al reparto Greta Lee una actriz de padres inmigrantes coreanos sus créditos incluyen el drama romántico “Past Lives” además de Russian Doll y The Morning Show.

Greta Lee has been cast as the lead in ‘TRON 3’ alongside Jared Leto and Evan Peters.



(Source: https://t.co/xVxj4Han4b) pic.twitter.com/PWOxg8nazz — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 30, 2023

Jodie Turner-Smith también se añadió al elenco es mejor conocida por sus papeles en Queen & Slim, Murder Mystery además de que próximamente saldrá en la anticipada “Star Wars The Acolyte”.

Jodie Turner-Smith has been cast in ‘TRON 3’ alongside Greta Lee, Jared Leto and Evan Peters.



(Source: https://t.co/oyllaZKO30) pic.twitter.com/nqGGIvGfHb — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 30, 2023

Jared Leto (Joker en Suicide Squad del DCEU y Morbius) tiene el papel principal de la tercera parte de Tron el enfoque cambiará del mundo de las computadoras a "la aparición de un programa consciente que cruza al mundo humano que no está listo para el contacto”, por lo que la premisa promete bastante.

Joachim Rønning será el director, el cineasta noruego ya cuenta con experiencia con proyectos de la compañía al ser el encargado de “Piratas del Caribe: La venganza de Salazar” y “Maléfica: Dueña del Mal”.

Tron 3 no tiene una fecha tentativa de lanzamiento, por el momento se desconoce si los protagonistas de las anteriores películas Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde, entre otros retornaran o no a la nueva entrega, habrá que esperar nuevos anuncios.