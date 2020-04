Evanescente regresa con nuevo álbum

México.- Tras años de ausencia, la banda de rock Evanescence anunció el lanzamiento de su nuevo material discográfico “The Bitter Truth”.

La agrupación estadounidense de rock, fundada en Little Rock, Arkansas, en 1995 por la cantante, pianista y compositora Amy Lee y el guitarrista Ben Moody, compartió en sus redes sociales la portada del álbum.

En un post publicado en Twitter también dieron a conocer que su primer tema “Wasted on You”, será lanzado el día 24 de abril, el cual ya se encuentra listo para pre ordenarse en Spotify, Apple Music y Deezer.

También te puede interesar: La Oreja de Van Gogh regresa a la música con el tema “Abrázame” (video)

También se realizó el anuncio de que se elegirán 50 personas al azar que hayan ordenado el single por adelantado para participar en una sesión privada vía zoom junto a la cantante Amy Lee.

We will choose 50 people who PRE-SAVE to get the first listen of “Wasted On You” on a Zoom call with Amy Lee next Thursday!

Pre-save: https://t.co/yL28gqH2L4