Ex bailarinas de Lizzo la demandan por presunto acoso sexual

Después de ser un símbolo de empoderamiento y amor propio, la cantante Lizzo fue demandada por tres bailarinas que trabajaron con ella, la acusan de acoso sexual y de crear un ambiente hostil de trabajo.

De acuerdo con documentos legales obtenidos por Page Six, la intérprete de "Pink" presuntamente invitó a Arianna Davis y Crystal Williams a pasear por la ciudad de Ámsterdam cuando Lizzo comenzó a obligarlas a hacer cosas que no querían, como tocar a trabajadoras sexuales.

Después de este incidente la cantante volvió a mentirles a las bailarinas y las llevó a otro club nocturno donde también habían mujeres desnudas.

Lizzo también está siendo acusada por Arianna Davis de hacerle comentarios sobre su presunto aumento de peso, lo que ha hecho que cientos de personas tachen a la cantante de hipócrita, pues desde el inicio de su carrera ha comentado que lo más importante es el amor propio y respetar cuerpos ajenos.

Lizzo has been sued by three of her former dancers for alleged sexual harassment and creating a hostile work environment, including instances where they were weight-shamed and pressured while at a strip club. pic.twitter.com/aqmszuUDwK