Ex chica Badabun confiesa que fue abusada por su padre

CIUDAD DE MÉXICO.- Lizbeth Rodríguez, quien saltara a la fama como conductora del programa Exponiendo Infieles del canal Badabun, subió un video a su canal de YouTube en el que reveló que su padre abusó de ella cuando era una niña.

De acuerdo con la descripción del video, ella confesó a sus seguidores una etapa muy difícil de su vida, fue entonces que la chica Badabun contó que cuando era una menor de edad, la tocaba su padre por las noches.

“Es un video que es necesario y creo que muchas personas deberían de subir este tipo de videos, porque en ocasiones hay cosas que nos pasan en nuestra vida o que nos han pasado que no queremos compartirlas con el mundo”, explicó la youtuber, quien también era conocida como la “Chica Badabun”.

De acuerdo con información de redes sociales e Infobae, al describir el momento, la presentadora comentó que empezó a sentir cómo una mano la tocaba por las noches, ella pensaba que “eso podría hacerse muy grande y que, si yo gritaba y mis papás se daban cuenta, podía pasar algo malo”, confesó.

No fue la única vez que Lizbeth pasó por esa situación, pues se hizo constante y además descubrió que quien lo hacía era la persona que decía ser su padre.

Cuando se dio cuenta de quién era, no sabía qué hacer, hasta que tomó valor y pudo hablar con su mamá. Esta acción la hizo a consecuencia de ver en televisión una recomendación de hablar con los padres al tener problemas.

“Yo le dije a mi mamá: ´mi papá me toca en las noches´”, contó Lizbeth en el video.

Aunque esto no tuvo consecuencia alguna, pues dice la “chica Badabun” que su madre platicó con el padre y que a su vez él lo negó. Fue entonces que la youtuber no pudo confiar en nadie y que a su vez Lizbeth confesó que “por su falta de mi seguridad, no me creyó”.

Después de estos episodios que la traumatizaron, Lizbeth sólo pudo enfrentar a su agresor tres años después.

La conductora explicó a sus seguidores que cuando volvió a realizar este tipo de actos la persona que se hacía llamar su padre, ella lo confrontó, pero aún así “para ese momento yo tenía mucho miedo de decirlo porque yo sentía que nadie me iba a creer”, añadió.

Llegó a tal grado el papá de Lizbeth que en una de esas ocasiones la youtuber lo confrontó, pero el padre le dijo a la youtuber que “si le decía a mi mamá a él lo iban a meter a la cárcel y pues que obviamente yo no quería eso”.