Ex conductora de Zapping Zone; Carla medina, acusa de agresión a Ariel Lopez Padilla

MÉXICO.- La actriz y conductora Carla Medina, manifestó que el actor Ariel López Padilla intentó agarrar a golpes a su hermano, el artista Erick Medina, durante la transmisión de un evento, que se llevó a cabo de manera paralela a la edición número 92 de los premios Oscar.

Medina, quien comenzó su carrera en programas como Zapping Zone, detalló a través de redes sociales: “Nunca hago este tipo de cosas. Pero en verdad qué horrible sabor de boca conocer al señor Ariel López Padilla. Después de estar en un screening de los Oscar, el señor, borracho, se paró a querer a agarrarse a golpes con mi hermano (20 años menor que él).

“Porque su esposa no podía ver la pantalla y eso le ‘faltaba al respeto’. Con estas situaciones me cuestiono muchísimo la pantalla y la voz que podemos darle a personas tóxicas. No pienso callar esta vez”, agregó la conductora, quien además agradeció el apoyo de su familia y empresa de trabajo, por el apoyo y compresión, y puntualizó que ese tipo de situaciones no deben ocurrir.

Por su parte, el actor Ariel López Padilla compartió un video en sus redes sociales en el que comentó: “Son las 11:51 del 9 de febrero, vengo de un evento de la entrega de los Oscar, que me invitaron, un evento muy hermoso realmente, quiero hacer hincapié de que se está circulando en redes sociales de que yo estoy borracho y de que tuve una situación en el evento con una personas.

Aclaro situación de difamación en contra de mi persona. pic.twitter.com/P6e0emmLo8 — Ariel Lopez Padilla (@ALopezPadilla) February 10, 2020

“Pero en realidad lo qué pasó fue que un joven le faltó al respeto a mi esposa, y su hermana reaccionó y está haciendo una campaña en las redes sociales, contra mí persona, creo que eso es muy grave, es un acto de difamación, creo que es un acto que no corresponde, se está tomando en proporción desmedida y esto lo quiero hacer como un acto de comprobar” detalló el actor.

“Aclaro, fue el hermanito, le faltó al respeto a mi esposa, no te escondas en las redes para atacarme cobardemente”, puntualizó Ariel López Padilla en uno de los mensajes que Carmen Medina publicó para dar a conocer la situación que atravesó durante el evento de premiación