Ex de Bosé rompe el silencio tras ver a sus hijos con falda

Brenda Martínez

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Miguel Bosé rompiera con la privacidad con la que había mantenido a su familia, su ex pareja Nacho Palau, con quien estuvo 26 años, reprobó la acción del cantante español, reportó El País.

"No me ha gustado nada. Me da mucha pena ver así a los enanos, ver así a los tres, pero Miguel está acostumbrado, los niños no", expresó Palau.

La semana pasada, el cantante español compartió por primera vez una fotografía en sus redes sociales con sus hijos, Tadeo y Diego, con quienes lució un traje negro con falda, durante el estreno de Godzilla: Rey de los Monstruos.

Fiel la vida privada que tenía con Bosé, el escultor prefirió no dar más detalles, pues no quiere dañar a su familia.

"Tengo que ser prudente. No quiero hacer daño a nadie ni pretendo montar ningún circo con este tema tan serio porque no lo he hecho en mi vida. Solo quiero reivindicar mi situación que, cuando llega a un punto, ya todo te da igual", dijo.

Tras su separación, Bosé se fui a México con sus dos hijos biológicos, Diego y Tadeo, mientras que Palau se quedó con los suyos, Ivo y Telmo. Aunque el escultor reconoce que no son hermanos de sangre, merecen seguir viviendo juntos.

"Solo me preocupa el sufrimiento de los niños", expresó Paul.

Palau y Bosé enfrentan una batalla legal por los derechos de los hijos que criaron juntos desde el 2011.

El escultor afirmó que desde junio del 2018 no ha visto a sus otros dos pequeños en persona, aunque la ex pareja llegó a un acuerdo para que mantengan conversaciones telemáticas.