Ex novia de Drake Bell lo culpa de golpearla e insultarla, él niega acusaciones

Ciudad de México.- Drake Bell negó las acusaciones de abuso que su ex novia, Melissa Lingafelt, dijo que le hizo, reportó NME.

En un video publicado en las redes sociales el miércoles, Lingafelt, cuyo alias en TikTok es Jimi Ono, acusó a Bell de abusar verbal y físicamente de ella.

"Primero, me gustaría comenzar diciendo que realmente no me importa si alguien me cree, ya que esta es mi historia y mi vida y algo por lo que pasé. No fue hasta hace poco que me di cuenta de que el abuso es algo por lo que todas las mujeres tienen que pasar.