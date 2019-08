Ex novio de Frida Sofía le reclama que abortara a su hijo

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Christian Estrada, el exnovio de Frida Sofía, le envió un mensaje a través de sus historias de Instagram después que ella admitió por primera vez, después de mucho negarlo, que abortó un hijo de él.

De acuerdo con información de Univisión, fue con este reclamo que el modelo dio sus primeras declaraciones tras el escándalo que el pasado 14 de agosto desató Frida Sofía al confirmar el aborto que se practicó.

Desde el 28 de mayo de este año, Estrada declaró que Frida Sofía había estado embarazada de él y aseguró no saber qué había pasado con el bebé.

Frida Sofía lo había negado rotundamente hasta este miércoles 14 de agosto, cuando reveló sí estuvo embarazada del modelo mexicano y dio detalles de lo sucedido.

Todo comenzó cuando Christian Estrada confesó que Frida Sofía había estado embarazada de él: “Hubo algo muy fuerte, yo como hombre se lo dejo a Frida, pasé por algo muy feo, no lo quiero platicar porque es algo que una dama lo tiene que decir. Hay fotos que solo Frida y yo teníamos, hay una foto donde se ve que Frida estuvo embarazada”, dijo a el programa 'Un nuevo día' el 28 de mayo de 2019.

Después de estas declaraciones, Frida Sofía negó haber abortado, pero este 14 de agosto, en entrevista con el programa 'Ventaneando', que Frida Sofía aceptó haber abortado un bebé de Christian Estrada y reveló que fue a partir de este suceso que la relación con su mamá, la cantante Alejandra Guzmán, se rompió.

“Sí tuve un aborto, es lo que más me ha dolido en toda mi vida porque yo siempre he querido una familia, y me emocioné mucho”, dijo al tiempo que rompía en llanto.

Frida Sofía señala que la embarazó para sacar provecho económico de ella, "Sabía que él me embarazó para (hace con la mano la seña del dinero), para estar ‘forever’, entonces yo le dije en Año Nuevo, ‘Christian, estoy embarazada’, y me dijo, ‘Agarro un avión ahorita’”.

Desde que Christian Estrada habló del embarazo de Frida Sofía, aseguró que él sí quería tener al bebé: “La busqué, o sea error no fue, claro que yo sí lo quería, o sea, enamorado estaba, no te voy a mentir, pero igual vamos al tema de que yo creo que me enamoré de Frida, no de la hija de Alejandra, si yo quise tenerlo es porque yo me veía con ella, una vida con ella".

Con el mensaje que acaba de publicar en Instagram, el modelo una vez más aseveró que deseaba tener un hijo: "Un bebé no sabe de errores, ¡pero tiene derecho de vivir! Me quitaste lo que más quería Frida Sofía".

Hasta el momento, el modelo no ha dado más declaraciones al respecto.