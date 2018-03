Isaac Terrazas, triste y frustrado por la expulsión

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El ex futbolista mexicano Isaac Terrazas abandonó junto con su equipo formado por Mariana “La Barby” Juárez, la ciclista Lorena Dromundo y Johan Rodríguez también ex futbolista, el reality Reto 4 Elementos que comenzó apenas hace un par de semanas y en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, confesó que pudieron haber dado mucho más en esta competencia y dijo sentirse feliz por haber sido invitado y triste y frustrado ante su salida.

“Fue una gran experiencia porque al menos yo volví a sentir cosas que me pasaron cuando era chavito como soñar con ganar, no dormir tan cómodamente, olvidarte de los egos, vivir sin teléfono y lo mejor que me pasó fue conocer seres humanos, que me contaron sus historias, que han peleado en la vida para conseguir el éxito, conocí gente muy amable en una ciudad tan bella como la Riviera Maya. Estoy agradecido con la vida, a pesar de la derrota, aunque me quedé con las ganas de aventarme un mano a mano con el Rasta que me ganó en un reto, es muy buen competidor, maneja bien su grupo, se percibe como soberbio pero es muy buena persona, yo pedía la revancha y no me tocó, ojalá después vengan retos mano a mano para demostrar el potencial de cada participante, porque uno está lesionado, otro que del tobillo, otro tiene miedo, pues si no eran vacaciones, sabíamos que íbamos a una competencia, por ejemplo, una compañera mía dijo que le daban miedo las cucarachas, pues a mí no me dan alegría pero teníamos que participar, porque ser eliminado por otras personas, creo que debió haber retos individuales para que fuera más parejo el asunto”, expresó Isaac luego de haber perdido en cierta manera por la incapacidad de sus compañeros, pues en el reto de inframundo Lorena los hizo perder debido a su asco a las cucarachas.

Isaac hace una analogía con su época escolar y afirma que por uno que falte a clase por desvelado o por flojo a todos les ponen cinco y piensa que así fue en su casa en el “team Deportistas” del que era parte en este reality, “pero bueno ya es pasado y ahora hay que manejar esa frustración así nos tocó”.

Orgulloso de su condición

“Tengo 45 años, no me siento nada viejo y competir con alguien de 22 o 25 y ganarles… wow, y eso que de repente yo me echó un cigarrito, ahí hay buceadores profesionales como el Rasta, luchadores, modelos, mamá mía, digo wow les gané”, dijo.

En su andar por el Reto 4 Elementos, conoció a los verdaderos seres humanos que se juegan el pellejo para ganar cada una de las competencias y eso es lo que Isaac Terrazas atesorará de esta experiencia.

“Extrañaré mucho a Ferdinando Valencia, a Salvador Zerboni quien ha participado en tantas películas, yo lo veía como el ‘Ratas’ de ‘La Reina del Sur’, así malote, siempre enojado, de malas, no sabes el gran ser humano que es, llorábamos juntos; Ferdinando, el galán es increíble, Estefanía una chica española guapa súper sencilla. Me llevo la experiencia de haber conocido la parte bonita, la parte humana de cada uno de los participantes, me los llevo en el corazón, qué carajos te llevas en la vida, no teníamos shampoo, había poca comida, no había dinero, simplemente la camaradería de los seres humanos sin maquillajes, sin cámaras, en un lugar donde pasábamos hambre, frío, realmente fue un lugar donde te redescubres como ser humano, siempre vivimos pensando en la lana, en cosas materiales, la vida no es así y después de esto me pregunto, qué es la riqueza, sólo son cosas materiales, me gustaría llevarme a mis hijos a vivir al Inframundo, ensuciarnos de lodo, no pasa nada, pasamos hambre y no pasa nada, podía ver las estrellas, no sabes qué hermoso fue”, reflexionó Terrazas.

La vida sigue como profesionista

Isaac Terrazas, después de haber vivido esta experiencia lejos de las comodidades y los lujos cerca de tres semanas, el futbolista regresa a casa y a continuar con su profesión.

“En el ámbito profesional estoy lejos de las cámaras, juego de manera profesional con las estrellas con los veteranos del América, nos presentamos por todo México y Estados Unidos. Estamos en leyendas Águilas del América con Luis Roberto Alves Zague, Cuauhtémoc Blanco antes de que fuera político, Germán Villa, Reinaldo Navia, Cesilio de los Santos, jugadores que viven en México y jugaban de manera profesional, vamos a rancherías de pueblos dónde nos contratan y jugamos contra las leyendas de las Chivas o con los equipos locales de las comunidades de las zonas rurales, llevamos el fútbol donde nunca han visto a estrellas de ese nivel y ahí estamos. Tengo dos hijos, uno de ellos en Estados Unidos, es golfista y está en la lucha, somos una familia típica mexicana, yo soy Guadalupano, pagó luz, agua, renta, teléfono y estoy preocupado por el día a día, agradecido en todo momento por tener mucha salud”, finalizó el renovado Isaac Terrazas.