Fallece a los 73 años Olivia Newton-John, protagonista de Vaselina

La actriz reconocida por su protagónico en “Vaselina”, falleció a los 73 años de edad en su rancho, acompañada de familia y amigos, aunque se desconoce la causa principal de su muerte su esposo fue el que dio la terrible noticia.

“Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y experiencia pionera con la medicina vegetal continúa con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer”, comunicó su esposo, John Easterling.

La actriz, conocida por interpretar a Sandy Olsson en “Grease” de 1978, reveló que estaba luchando contra el cáncer de mama en etapa 4 en octubre de 2021, pero compartió que estaba controlando el dolor con marihuana medicinal.

