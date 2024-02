Fallece a los 76 años Carl Weathers, Apollo Creed de ‘Rocky’

Carl Weathers, el renombrado actor que dejó una huella imborrable en la industria cinematográfica, falleció a la edad de 76 años, según reportes de la prensa estadounidense.

Weathers, reconocido por su inolvidable interpretación como Apollo Creed en la saga de Rocky, partió de este mundo, dejando a sus admiradores sumidos en la tristeza.

La noticia fue confirmada por fuentes cercanas a la familia Weathers, según un informe de Deadline. El actor, quien celebró su cumpleaños número 76 el pasado 14 de enero de 2024, fue recordado por su impactante contribución al cine y la televisión.

Legendary actor Carl Weathers, star of The Mandalorian, the Rocky franchise, Predator, and many, many more movies and TV shows has died at 76. pic.twitter.com/xqANNvs8yV