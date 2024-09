Fallece a los 93 Años James Earl Jones, la icónica voz de ‘Darth Vader’

James Earl Jones, el reconocido actor que dio vida a la inolvidable voz de Darth Vader en la saga de Star Wars, falleció esta mañana a los 93 años en su hogar en el condado de Dutchess, Nueva York.

La noticia fue confirmada al medio Variety por uno de los representantes del actor, dejando un vacío en el mundo del cine, el teatro y la televisión.

Conocido por su profunda y resonante voz de barítono, Jones dejó una marca imborrable en la cultura popular al interpretar al emblemático villano de Star Wars. Su frase “¡No, yo soy tu padre!”, sigue siendo una de las líneas más recordadas en la historia del cine, resonando en la memoria de generaciones de fanáticos.

James Earl Jones, the prolific film, TV and theater actor whose resonant, unmistakable baritone was most widely known as the voice of “Star Wars” villain Darth Vader, died Monday. He was 93.https://t.co/k2OTXabcSa pic.twitter.com/a7Bqp914mW