Fallece el actor de ‘Stranger Things’, Mark Withers a los 77 años

El actor Mark Withers, conocido por haber participado en proyectos como ‘Stranger Things’, ‘Dynasty’ y ‘Magnum’, ha fallecido a los 77 años, a causa del cáncer de páncreas que padecía.

Medios como The Sun, Deadline, Variety y TMZ han dado a conocer que a pesar de informarse de esta lamentable noticia esta semana, la hija del actor, Jesse Withers, reveló que su padre murió el 22 de noviembre.

“Se enfrentó a su enfermedad con la misma fuerza y dignidad que aportó a su oficio, creando un legado de calidez, humor y dedicación, junto con su notable capacidad para hacer que cada papel sea inolvidable”, expresó Jesse. “El talento perdurable de Mark y su compromiso con la industria serán recordados con cariño por colegas, amigos y fanáticos por igual”.

Mark Withers, 'Stranger Things' and 'Magnum, P.I' Actor, Dead at 77 | Click to read more 👇 https://t.co/Hgk0NgLzX2 — TMZ (@TMZ) December 7, 2024

Nacido el 25 de junio de 1947, en Binghamton, Nueva York, Mark Withers se convirtió en un tenaz jugador de fútbol americano en la Penn State University. Sus habilidades en la cancha durante su juventud le sirvieron a la hora de pararse frente a una cámara.

De 1986 a 1987, apareció en ocho episodios de la icónica telenovela ‘Days Of Our Lives’ como el entrenador Locke.

Withers se tomó un descanso de la actuación durante la década de 1990, aparte de una película en 1998, y regresó con un papel en la comedia ‘Frasier’ en 2001.

Durante la década de 2010 apareció en ‘True Blood’, ‘Castle’ y ‘Sense8’.

En 2016, interpretó al forense Gary en el exitoso programa de ciencia ficción de Netflix ‘Stranger Things’ durante su primera temporada.

El papel de Withers consistía en examinar un cadáver en la morgue local y fue llamado a la estación de policía para hablar con el jefe Hopper.

Tuvo varios papeles pequeños en programas icónicos y exitosos como ‘Wonder Woman’, ‘Trapper John’, ‘MD’, ‘Death Of A Centerfold: The Dorothy Stratten Story’, ‘The Dukes Of Hazzard’, ‘Hart To Hart’, ‘Remington Steele’, ‘Dallas y Matlock’.

Withers pasó de la pantalla de televisión a la pantalla grande y tuvo papeles en películas de bajo presupuesto como ‘Entrenamiento básico’, ‘The Ultimate Life’, ‘Turn Around Jake’ y 'Bolden’.

El último papel del actor en pantalla fue en 2019, marcando una carrera de cuatro décadas después de comenzar en la década de 1970 con comerciales.

Con información de Reforma y TMZ