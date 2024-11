Fallece Andy Paley, músico detrás del icónico sonido de 'Bob Esponja'

Andy Paley, reconocido compositor y músico detrás del icónico sonido de la serie animada ‘Bob Esponja’, falleció esta semana a la edad de 72 años tras una breve lucha contra el cáncer.

La triste noticia fue confirmada por un representante de su banda, Tom Kenny & The Hi-Seas, y ha sido reportada por medios destacados como Variety y Deadline.

Paley pasó sus últimos años de gira junto a la banda liderada por el actor que le da su voz en inglés a Bob Esponja desde hace décadas, Tom Kenny.

Andy Paley, ‘SpongeBob SquarePants’ songwriter, dead at 72 after cancer battle: ‘He gave us all a purpose’ https://t.co/hAWNaxXnT2 pic.twitter.com/orc8N1nC3T