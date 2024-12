Fallece Art Evans, recordado por su actuación en 'Duro de Matar 2'

El reconocido actor Art Evans, célebre por sus papeles secundarios en producciones icónicas como Duro de Matar 2 y Los Expedientes Secretos X, falleció este fin de semana a los 82 años.

De acuerdo con medios como Deadline y Variety, Evans perdió la vida debido a complicaciones relacionadas con la diabetes, según confirmó su familia en un comunicado de prensa.

En la declaración pública, Babe Evas, esposa del difunto actor, manifestó lo siguiente:

A lo largo de su prolífica carrera, que abarcó más de cinco décadas, Evans acumuló alrededor de 120 créditos en cine y televisión, así lo reveló el sitio especializado IMDb.

Sus inicios se remontan al teatro en Los Ángeles y, posteriormente, al prestigioso circuito de Broadway. En la década de los 80, Evans comenzó a consolidarse en la gran pantalla con papeles memorables en películas como Christine (1983), ‘A Soldier’s Story’ junto a Denzel Washington, y su interpretación más recordada: Leslie Barnes en ‘Duro de Matar 2’.

