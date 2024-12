Fallece Dick Capri, leyenda de la comedia, a los 93 años en Florida

El mundo de la comedia está de luto por el fallecimiento de Dick Capri, reconocido comediante y actor, quien murió a los 93 años en Florida el jueves 26 de diciembre. Según reportó Deadline, Capri falleció pacíficamente mientras dormía, tras enfrentar una larga batalla contra una enfermedad cardíaca.

La noticia fue confirmada por su hijo, Jeff Capri, quien en declaraciones a TMZ expresó: "El mundo no es tan divertido hoy como lo era ayer", destacando el impacto que su padre tuvo en millones de fanáticos.

Comedian and Broadway Star Dick Capri Dead at 93 | Click to read more 👇 https://t.co/kPMLJ8HO3J — TMZ (@TMZ) December 27, 2024

Capri celebró la Navidad con su familia antes de su fallecimiento, dejando un legado de humor y carisma que será recordado por generaciones.

Nacido en Reading, Pensilvania, Dick Capri inició su carrera en los años 60, destacando rápidamente por su estilo único que combinaba comedia y mímica.

Sus presentaciones en programas como The Merv Griffin Show y The Ed Sullivan Show lo llevaron al estrellato, mientras que su gira con Engelbert Humperdinck en 1973 lo consolidó como una figura internacional en el entretenimiento, actuando en lugares icónicos como el Radio City Music Hall.

El legado inolvidable de Dick Capri

Capri compartió escenarios con leyendas de la música como Frank Sinatra, Liza Minelli y Tom Jones, además de ser invitado recurrente en eventos de la Casa Blanca durante las administraciones de Gerald Ford y George Bush.

Su versatilidad lo llevó al cine con papeles en películas como They Still Call Me Bruce y al teatro con su debut en Broadway en Catskills on Broadway.

El fallecimiento de Capri ha generado una ola de condolencias en redes sociales, donde colegas, amigos y fans han recordado con cariño los momentos de alegría que brindó.

Capri deja un vacío en el mundo de la comedia, pero su legado perdurará como una de las grandes figuras que marcó una época en el entretenimiento.

(Con información de Reforma)