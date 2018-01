Muere la vocalista del grupo The Cranberries

Agencia

LONDRES.- Dolores O'Riordan, cantante de la banda irlandesa de rock The Cranberries, falleció este lunes en Londres (Reino Unido) a los 46 años de manera repentina, informaron medios locales.

La artista se encontraba en una sesión de grabación en la capital británica.

"Los miembros de la familia están desconsolados tras recibir la noticia y han pedido privacidad en este momento tan difícil", señaló un comunicado de su agencia de relaciones públicas.

Por el momento no se han revelado más detalles sobre su fallecimiento. La cantante irlandesa, Dolores Mary Eileen O'Riordan Burton, nació en Limerick, Irlanda.

The Cranberries se formó en Irlanda entre 1989 y 1990. En esta última fecha, Dolores O'Riordan se convirtió en cantante y líder del grupo. La banda empezó a grabar algunas canciones y a dar conciertos en pequeños locales. Después de algunas giras, el grupo emprendió una por el Reino Unido como telonero de Mike Oldfield. También tocó en Estados Unidos.

El primer disco de The Cranberries llegó a número uno en Reino Unido. Su segundo álbum, No need to argue, salió a la calle en 1994 y se transformó en un auténtico superventas. En la actualidad, llevan editados cinco discos. Dolores O'Riordan también grabó la canción principal de la película La sombra del diablo.

